Более 8000 уничтоженных целей: Воздушные силы обнародовали итоги отражения атак в октябре

В течение октября 2026 года силы обороны уничтожили более 8 тысяч российских воздушных целей. Защитники также ликвидировали более 43 тысяч вражеских беспилотников тактического уровня.

Официальные итоги боевых действий украинской противовоздушной обороны обнародовали Воздушные Силы.

Какие ракеты и дроны сбили Силы обороны?

За месяц защитникам неба удалось перехватить десятки крылатых и баллистических ракет, а также тысячи вражеских беспилотников.

Среди уничтоженных ракетных целей:

14 крылатых ракет Х-101;

11 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

12 крылатых ракет "Калибр";

7 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

8 крылатых ракет "Искандер-К";

1 противокорабельная ракета "Циркон";

Основной массив воздушного удара составили беспилотники. Защитники обезвредили 4455 аппаратов типа Shahed-131/136, "Гербера" и дронов-имитаторов "Пародия", а также 2688 реактивных дронов модели Shahed-238 и 143 единицы S8000 "Бандероль". Кроме того, было уничтожено 1104 разведывательных БПЛА и 809 барражирующих боеприпасов Lancet.

Работа украинской авиации

Авиация Воздушных Сил в течение октября совершила более 1200 вылетов. Более 1100 из них военные летчики выполнили в рамках истребительного авиационного прикрытия, а примерно 70 вылетов были направлены на огневое поражение противника и непосредственную поддержку войск на поле боя.

Ранее Юрий Игнат рассказывал, сколько ракет и дронов выпустила Россия по Украине в течение октября. По его словам, перехватывать вражеские баллистические ракеты было крайне сложно из-за постоянного дефицита ракет PAC-3 для систем Patriot.