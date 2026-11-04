Понад 8000 знищених цілей: Повітряні сили назвали результати відбиття атак у жовтні

Офіційні підсумки бойової роботи української протиповітряної оборони оприлюднили Повітряні Сили.

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Які ракети та дрони збили Сили оборони?

За місяць оборонцям неба вдалося перехопити десятки крилатих і балістичних ракет, а також тисячі ворожих безпілотників.

Серед ліквідованих ракетних цілей:

14 крилатих ракет Х-101;

11 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

12 крилатих ракет "Калібр";

7 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

8 крилатих ракет "Іскандер-К";

1 протикорабельну ракету "Циркон";

Основний масив повітряного нападу склали безпілотники. Захисники знешкодили 4455 апаратів типу Shahed-131/136, "Гербера" та дронів-імітаторів "Пародія", а також 2688 реактивних дронів моделі Shahed-238 і 143 одиниці S8000 "Бандероль". Додатково знищено 1104 розвідувальні БпЛА та 809 баражувальних боєприпасів Lancet.

Робота української авіації

Авіація Повітряних Сил упродовж жовтня здійснила понад 1200 літаковильотів. Понад 1100 із них військові льотчики виконали на винищувальне авіаційне прикриття, а приблизно 70 вильотів було спрямовано на вогневе ураження ворога та безпосередню підтримку військ на полі бою.

Раніше Юрій Ігнат розповідав, скільки ракет і дронів випустила Росія по Україні впродовж жовтня. За його словами, перехоплювати ворожу балістику було вкрай важко через постійний дефіцит ракет PAC-3 для систем Patriot.