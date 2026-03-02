Уничтожили более 30 тысяч целей: в ВС рассказали, чем Россия чаще всего атаковала в феврале

В течение февраля 2026 года противовоздушная оборона уничтожила десятки тысяч вражеских целей различных типов. Среди них – ракеты, ударные и разведывательные беспилотники, сообщили в Воздушных Силах.

В феврале россияне били, в частности баллистикой и крылатыми ракетами, а также дронами. Подробную статистику работы ПВО обнародовали в Воздушных силах ВСУ.

Смотрите также Провели успешную операцию: ДШВ прорвали оборону оккупантов на Александровском направлении

Какие ракеты смогли сбить в феврале?

В феврале 2026 года подразделения противовоздушной обороны уничтожили более 30 тысяч воздушных целей. В частности, ликвидировано баллистические и крылатые ракеты различных типов, а также тысячи ударных и разведывательных беспилотников:

3 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";

10 крылатых ракет "Калибр";

87 крылатых ракет Х-101;

7 крылатых ракет Х-22/Х-32;

12 крылатых ракет "Искандер-К";

35 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

8 противокорабельных ракет "Циркон";

8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

3238 ударных БпЛА типа Shahed;

682 разведывательных БпЛА;

26008 БпЛА других типов.

Кроме того, авиация Воздушных сил осуществила 576 вылетов самолетов. Из них около 398 были выполнены для истребительного прикрытия, более 112 – для поражения наземных целей и поддержки войск.

Воздушные силы подвели итоги работы за февраль: смотрите видео

Что известно об усилении украинской ПВО?