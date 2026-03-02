Уничтожили более 30 тысяч целей: в ВС рассказали, чем Россия чаще всего атаковала в феврале
- В течение февраля 2026 года противовоздушная оборона уничтожила более 30 тысяч воздушных целей, включая баллистические и крылатые ракеты, а также тысячи ударных и разведывательных беспилотников.
- Среди сбитых целей: аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал", крылатые ракеты "Калибр", баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" и различные дроны.
В течение февраля 2026 года противовоздушная оборона уничтожила десятки тысяч вражеских целей различных типов. Среди них – ракеты, ударные и разведывательные беспилотники, сообщили в Воздушных Силах.
В феврале россияне били, в частности баллистикой и крылатыми ракетами, а также дронами. Подробную статистику работы ПВО обнародовали в Воздушных силах ВСУ.
Какие ракеты смогли сбить в феврале?
В феврале 2026 года подразделения противовоздушной обороны уничтожили более 30 тысяч воздушных целей. В частности, ликвидировано баллистические и крылатые ракеты различных типов, а также тысячи ударных и разведывательных беспилотников:
- 3 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";
- 10 крылатых ракет "Калибр";
- 87 крылатых ракет Х-101;
- 7 крылатых ракет Х-22/Х-32;
- 12 крылатых ракет "Искандер-К";
- 35 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 8 противокорабельных ракет "Циркон";
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 3238 ударных БпЛА типа Shahed;
- 682 разведывательных БпЛА;
- 26008 БпЛА других типов.
Кроме того, авиация Воздушных сил осуществила 576 вылетов самолетов. Из них около 398 были выполнены для истребительного прикрытия, более 112 – для поражения наземных целей и поддержки войск.
Воздушные силы подвели итоги работы за февраль: смотрите видео
Что известно об усилении украинской ПВО?
Эффективность украинской ПВО существенно возросла благодаря получению истребителей поколения 4+, в частности F-16, и повышению боевого опыта пилотов. Россия пытается истощить украинские запасы дорогих ракет PAC-3, запуская старые ракеты Х-22, которые трудно перехватить без специализированных систем.
Силы обороны Украины сбивают почти все воздушные цели противника благодаря улучшенным средствам противодействия. Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что это, вероятно, связано со значительным улучшением средств противодействия российским ракетам.
Глава управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские дроны-перехватчики уничтожают каждый третий вражеский ударный беспилотник. Основным вызовом для украинской ПВО являются массированные атаки различных типов БпЛА, включая "Шахеды".