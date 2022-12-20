Сколько ракет и шахидов Россия уже запустила по сети Украины: цифра шокирует

Россия намеренно атакует энергетические объекты, чтобы нанести украинцам большие страдания. Перед ударами российских военных консультируют специалисты по энергетике.

Так, с начала войны Россия запустила более 1000 тяжелых ракет и дронов-камикадзе по энергетическим объектам Украины. Кремль преследует свою главную цель – полностью обесточить нашу страну – считает глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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По его словам, использование такого количества боеприпасов для ударов делает российские атаки на украинскую энергосеть самой большой в истории подобной кампанией.

Россия уже запустила более 1000 тяжелых ракет и дронов-камикадзе именно по украинским электросетям. Это делает эту кампанию против энергосистемы самой большой в истории человечества... От этого сейчас страдают миллионы украинцев, отключенных от электричества,

– сказал он.

Оккупантов консультируют энергетики

Также Кудрицкий отметил, что российские специалисты по энергетике, вероятно, дают консультации кафирам для выбора целей.

Кроме этого, российские захватчики подбирают для атак четко те периоды времени, когда ожидается похолодание. Они так поступают, чтобы отключить от сети системы водоснабжения и отопления и уничтожить критически важную инфраструктуру.

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