Арсенал террора: сколько ракет накопила и производит Россия

По состоянию на октябрь 2026 года Россия накопила до 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет разных типов. Несмотря на санкции, российский ВПК ежемесячно производит более 200 единиц дальнобойного вооружения.

Такими оценками поделилось Главное управление разведки Минобороны Украины 4 ноября. Из более чем 200 ракет, которые российский ВПК производит ежемесячно, до 110 единиц приходится именно на баллистическое вооружение. В то же время россиянам пришлось экстренно остановить выпуск некоторых ракет или отправить их на доработку из-за технических недостатков.

Сколько и каких ракет имеет Россия

По данным военной разведки, текущие запасы баллистических ракет 9М723 "Искандер-М" составляют примерно 115 единиц. Российские заводы стабильно выпускают около 65 таких ракет ежемесячно, параллельно создавая их модернизированную версию с прогнозируемой дальностью 550–700 километров.

Запасы зенитных ракет РМ-48У для комплексов С-400 оцениваются в 400 единиц, а темпы их ежемесячного производства достигают 40 штук.

Также противник накопил более 600 противокорабельных ракет 3М55 "Оникс", которые получили усиленную боевую часть и большую дальность для атак по наземным целям. За последние семь месяцев россияне изготовили более 55 таких ракет.

В свою очередь, запасы гиперзвуковых ракет 3М22 "Циркон" превышают 120 единиц, однако темпы их выпуска заметно ниже – более 30 единиц за 7 месяцев.

Производство аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" оккупанты временно приостановили из-за серьезных проблем с точностью. Эти производственные линии переориентировали на выпуск другого баллистического вооружения.

Для массированных обстрелов Россия активно использует крылатые ракеты Х-101. Ежемесячно их планируют выпускать более 80 единиц, и некоторые предприятия даже превышают этот план. Однако разведка фиксирует постоянные технические неполадки – у ракет возникают проблемы со сбросом с самолетов, поэтому целые партии возвращаются на заводы для ремонта.

Крылатых ракет 3М14 "Калибр" в арсенале противника насчитывается более 450 единиц. Российские предприятия собирают около 29 "Калибров" в месяц, однако большинство из них агрессор откладывает в стратегический резерв для нужд флотов.

Ранее советник президента по оборонным технологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов предупреждал, что противник накапливает ракеты и дроны для зимних атак.

Также украинская разведка сообщала, что для изготовления "Искандеров" вражеские предприятия до сих пор используют иностранные станки.