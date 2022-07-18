"Украину используют как полигон": россия выпустила по нашей стране более 3 тысяч ракет

российская армия ежедневно запускает ракеты по украинским городам. С начала полномасштабной войны агрессор использовал против нас более 3 тысяч крылатых ракет.

Количество прилетевших на украинскую землю артиллерийских снарядов посчитать невозможно. Все это смертоносное оружие уничтожило уже сотни жилых домов и жизней.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на невозможность подсчитать точное количество выпущенных снарядов, установить виновных – точно возможно.

Возможно привлечь к ответственности всех российских военных преступников. Каждого из коллаборантов. Всех, кто ответственен за террор. За все, что происходит 145 дней и больше 8 лет. Это будет сделано,

– подчеркнул глава государства.

Какие ракеты россияне применяют против Украины

В воздушных силах ВСУ отметили, что украинская земля фактически стала для России полигоном. Ведь именно по Украине оккупанты испытывают свои современные ракеты и те, которые были изготовлены еще во времена СССР. Они бьют по мирным городам:

крылатыми и авиационными ракетами,

ракетами оперативно-тактических комплексов, таких как "Точка-У" и "Искандер",

смертоносными снарядами "Оникс" берегового комплекса "Бастион",

старыми советскими ракетами Х-59, Х-22, Х-31.

В последние недели российская армия атакует наземные цели зенитными ракетами из комплекса С-300. Их основное предназначение – уничтожение воздушных целей.

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Этот комплекс может работать как по воздушным, так и по наземным и надводным целям. Правда, поражение объектов не будет таким разрушительным, как при работе типичных огневых средств по земле,

– объяснили военные.

Использование зенитных ракет для наземных целей объясняется тем, что россияне экономят современное вооружение. Вероятно, у них избыток ракет С-300 и поэтому используют их в прифронтовых зонах – в Николаевской и Харьковской областях.

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