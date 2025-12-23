Отбили мощную атаку: в Воздушных Силах рассказали о сбитии целей и заслуге пилотов F-16

Ночью и утром 23 декабря российская армия осуществила мощную и массированную ракетно-пушечную атаку. Немало целей было уничтожено благодаря усилиям всех составляющих Сил обороны. Образцовую работу по уничтожению крылатых ракет показали летчики на истребителях F-16.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

Что рассказали в Воздушных Силах о массированной атаке на Украину?

Российская атака на инфраструктуру и гражданские объекты, к сожалению, нанесла повреждения и разрушения. В общем поражения есть на 21 локации. Кроме того, разрушения произошли из-за падения обломков. По словам Юрия Игната, ночью и утром враг запустил 673 средства воздушного нападения, среди которых было 38 ракет.

Ракеты и дроны двигались по всей территории Украины и достигли даже Львовской области. Также серьезные последствия снова есть в Одесской области. Противовоздушная оборона сбивала цели и в Хмельницкой, Тернопольской и Житомирской областях. Удалось уничтожить 34 ракеты – то есть почти все. Как отметил Игнат, огромное количество сбитых целей достигается огромной работой всех сил безопасности и обороны.

Основная заслуга в этом именно пилотов тактической авиации, наших летчиков, в частности, F-16. Командующий Воздушных сил отмечает их работу. Также работу всех составляющих Сил обороны, которые присоединились к сбиванию остальных воздушных целей,

– отметил спикер.

Игнат добавил, что благодаря поддержке международных партнеров украинские защитники показывают хороший процент уничтожения целей. Этого бы трудно было бы достичь без поставки ракет. Военные говорят, что готовы защищать Украину, но нуждаются для этого средств, чтобы работать по вражеским ракетам. В то же время Юрий Игнат от имени Воздушных Сил выразил благодарность партнерам за помощь.

Где были последствия массированной атаки России?