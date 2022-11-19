Сколько ракет сейчас может производить Россия: военный эксперт назвал примерные цифры

Россия продолжает наносить массированные ракетные атаки по Украине. К сожалению, у государства-агрессора еще достаточно возможностей.

Поэтому не стоит приуменьшать угрозу. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Петр Черник.

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Ракетный неядерный потенциал России

Военный эксперт отметил, что Россия имеет на вооружение девять типов ракет:

"Точка-У"

Х-59

Х-553

Х-22

"Калибр"

"Искандер"

П-800 "Оникс"

Х-31

Х-101

К моменту войны эти запасы составляли в пределах 6,5 – 7 тысяч единиц. Больше не было. Но это вывести усредненную цифру сложно, потому что данные очень отличаются – на российских ресурсах в частности,

– отмечает военный эксперт.

По меньшей мере, 5 тысяч ракет государство-агрессор уже применило против Украины. Так, у оккупантов осталось от 1,5 до 2 тысяч единиц. "Это мы еще не принимали во внимание комплекс С-300, переведенный в режим поверхность-поверхность, он может работать на 100 – 120 километров. Этих ракет у россиян несколько тысяч", – добавляет Черник.

К сожалению, россиянам удалось поставить Х-101 на конвейер. Есть подтвержденный факт, что в Украине сбита ракета производства второй половины 2022 года. Россия действительно может производить 1 – 2 ракеты в неделю, но ей нужно 10 раз в день. Именно поэтому, уверяет военный эксперт, повторить такой же потенциал, как был в начале войны, россияне не смогут. Им требуется как минимум десятилетка без санкций.

Но 1,5 – 2 тысячи ракет девяти классов и несколько тысяч С-300 игнорировать нельзя. Это еще достаточно большой ракетный потенциал,

– подчеркивает он.

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Россия могла использовать ракету из ядерного арсенала: о чем это свидетельствует

Во время ракетной атаки россиян 17 ноября Воздушные силы ВСУ сбили над Киевщиной две крылатые ракеты. Вероятно, одна из них – крылатая ракета типа Х-55 без боевой части. Вместо нее пристроили блок, являвшийся имитатором ядерной боевой части. Ее россияне могли использовать как ложную цель для нашей системы ПВО.

Военный эксперт Роман Свитан объяснил, что существует определенный коэффициент по числу сопровождаемых целей, которые уже блокируют саму систему ПВО. К примеру, если она может сопровождать и сбивать 70 ракет, то 71, 72, 73 и другие пройдут и достигнут своих целей.

По словам Свитана, в первой волне россияне могут отправлять так называемые "пустышки" – старую, даже списанную ракету. Известно, что Х-55 около 40 лет. "К ядерному оружию эта ракета никак не относится", – подчеркнул военный эксперт.