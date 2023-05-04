Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море.
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По Украине – высокая угроза новых ударов
Гуменюк прокомментировала ночные обстрелы Украины. Спикер рассказала, что по направлению Азовского моря россияне запустили 15 дронов, из них – 12 уничтожили силы ПВО.
На данный момент корабельная группировка врага в Черном море состоит из 11 кораблей, а количество ракетоносителей увеличено до 4 единиц.
Гуменюк уточнила, что все они надводные. В соответствии, 32 ракеты типа "Калибр" готовы к использованию.
Надо отдавать себе отчет, что враг будет продолжать давление. Опять-таки возвращаемся к сакральности – они тяготеют к дате 9 мая. Они пытаются давить максимально,
– подчеркнула спикер.
Кроме того, она добавила, что враг напуган разрекламированным контрнаступлением ВСУ, поэтому оккупанты пытаются наносить удары на опережение.
Гуменюк подчеркнула, что сигналы воздушной тревоги сегодня могут раздаваться чаще. Следовательно, украинцам нужно быть осторожными и следить за оперативными сообщениями от командования.
Россия атаковала Украину дронами: что известно
- Ночью 4 мая российские захватчики выпустили по Украине дроны-камикадзе. Под ударом оказались Киевская, Запорожская, Донецкая и Одесская области.
- Предварительно по Запорожью оккупанты ударили ракетами С-300. Взрывы вызвали кое-где перепады напряжения. Кроме того, в результате атаки повреждены частные дома. Взрывной волной у них выбиты стекла и изуродованы кровли. Среди людей пострадавших нет.
- Атаку Киевщины оккупанты совершили с применением баражирующих боеприпасов типа "Shahed" и ракет, вероятно, баллистического типа. По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены. Пока все данные уточняются.
- В Одессе 3 "Шахиды" ударили по общежитиям одного из учебных заведений. К счастью, люди не пострадали. Пожар, который вспыхнул в результате попадания, был ликвидирован.