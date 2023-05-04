Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, ворог збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі.

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Гуменюк прокоментувала нічні обстріли України. Речниця розповіла, що з напрямку Азовського моря росіяни запустили 15 дронів, з них – 12 знищили сили ППО.

Станом на зараз корабельне угрупування ворога в Чорному морі складається з 11 кораблів, а кількість ракетоносіїв збільшена до 4 одиниць.

Гуменюк уточнила, що усі вони надводні. Відповідно, 32 ракети типу "Калібр" готові до використання.

Треба усвідомлювати, що ворог буде продовжувати тиск. Знову таки повертаємось до сакральності – вони тяжіють до дати 9-го травня. Вони намагаються тиснути максимально,

– підкреслила речниця.

Крім того, вона додала, що ворог наляканий розрекламованим контрнаступом ЗСУ, тому окупанти намагаються завдавати удари на випередження.

Гуменюк наголосила, що сигнали повітряної тривоги сьогодні можуть лунати частіше. Відтак, українцям треба бути обережними і стежити за оперативними повідомленнями від командування.

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