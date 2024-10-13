Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.
Смотрите также Худший сценарий, – летчик-инструктор предположил, как Россия может использовать МиГ-31 из Беларуси
Ракетоносители в море
В Черном море зафиксировано 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет. Также в Военно-морских силах сообщили, что в Средиземном море есть 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.
В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
За сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море – 6 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море – 0 судов, из них 0 двигались из пролива Босфор.
Сколько ракетоносителей России в море / Инфографика Военно-морских сил ВСУ