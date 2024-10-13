Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

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Ракетоносії у морі

В Чорному морі зафіксовано 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет. Також у Військово-морських силах повідомили, що в Середземному морі є 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 6 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 0 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор.



Скільки ракетоносіїв Росії у морі / Інфографіка Військово-морських сил ЗСУ