Россия уже потеряла под Бахмутом больше солдат, чем в обеих Чеченских войнах

Россия несет бешеные потери под Бахмутом. Предполагается, что страна-террористка потеряла в этом регионе больше солдат, чем в обеих Чеченских войнах.

Об этом рассказал пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны Андрей Ковалев. Он указал на строительство Генерального штаба, по которому украинские войска продолжают отражать нападения на Бахмут.

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Потери России под Бахмутом

Он подчеркнул, что на самом деле российские оккупанты не имеют успеха ни в одном из направлений, где они сейчас пытаются проводить наступление. "Я напомню, что сейчас российские оккупанты пытаются продвигаться на Купянском направлении, на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском", – отметил Ковалев.

По его словам, подразделения Вооруженных Сил Украины должны продолжать оборону города, пока есть такая возможность. При этом российские войска, добавил он, продолжают нести значительные потери у Бахмута.

Мы владеем информацией, приводили ее в частности в возведении Генерального штаба, о том, что на оккупированной территории Запорожской области в Токмаке российские оккупанты разместили крематорий, в котором сжигают тела так называемых частично мобилизованных, в том числе и из Бахмутского направления,

– заявил Ковалев.

Он также рассказал, что тела российских военных везут в оккупированный Крым, где есть крематорий в районе Симферополя.

"В целом на полях вокруг Бахмута российские оккупанты, очевидно, уже потеряли больше личного состава больше, чем за время двух Чеченских войн вместе взятых", – сравнил он.

Сколько солдат Россия потеряла