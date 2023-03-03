Россия уже потеряла под Бахмутом больше солдат, чем в обеих Чеченских войнах
Источник:"Радио Донбасс.Реалии"
Россия несет бешеные потери под Бахмутом. Предполагается, что страна-террористка потеряла в этом регионе больше солдат, чем в обеих Чеченских войнах.
Об этом рассказал пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны Андрей Ковалев. Он указал на строительство Генерального штаба, по которому украинские войска продолжают отражать нападения на Бахмут.
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Потери России под Бахмутом
Он подчеркнул, что на самом деле российские оккупанты не имеют успеха ни в одном из направлений, где они сейчас пытаются проводить наступление. "Я напомню, что сейчас российские оккупанты пытаются продвигаться на Купянском направлении, на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском", – отметил Ковалев.
По его словам, подразделения Вооруженных Сил Украины должны продолжать оборону города, пока есть такая возможность. При этом российские войска, добавил он, продолжают нести значительные потери у Бахмута.
Мы владеем информацией, приводили ее в частности в возведении Генерального штаба, о том, что на оккупированной территории Запорожской области в Токмаке российские оккупанты разместили крематорий, в котором сжигают тела так называемых частично мобилизованных, в том числе и из Бахмутского направления,
– заявил Ковалев.
Он также рассказал, что тела российских военных везут в оккупированный Крым, где есть крематорий в районе Симферополя.
"В целом на полях вокруг Бахмута российские оккупанты, очевидно, уже потеряли больше личного состава больше, чем за время двух Чеченских войн вместе взятых", – сравнил он.
Сколько солдат Россия потеряла
- Согласно официальным российским данным, российская армия в Первой чеченской войне потеряла убитыми и пропавшими около 5 500 военных. Однако по мнению большинства исследователей эти данные занижены во много раз. В ходе самой активной фазы Второй чеченской войны, в 1999-2002 годах погибли 4572 и были ранены 15 549 военных русской армии.
- По состоянию на 3 марта 2023 г. в Украине ликвидировали уже 151 370 захватчиков. Только за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 765 российских оккупантов.