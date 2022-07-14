Об этом пишут росСМИ, опираясь на данные исследования проекта "Хроника". По их данным, снизилось также количество россиян, поддерживающих войну в Украине.
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Поддержка войны среди россиян снижается
По данным исследования, 63,4% россиян не готовы делиться с армией своим заработком. Только 8,4% готовы отдать 10% своего заработка.
Кроме того, снизился уровень поддержки войны в российском обществе. Показатель упал на 9% – с 64% до 55%. Каждый 7-й сторонник войны в Украине стал сомневаться в целесообразности действий политического руководства или вовсе осудил вторжение.
Украинцы активно донатят армии
Пока россияне метаются в своем решении поддерживать или не поддерживать войну, украинцы активно наносят удары по их составам с техникой. И участвует в этом не только армия, но и простые граждане, активно помогающие постоянными донатами и волонтерской деятельностью.
- Проект UNITED24, который был создан для сбора средств для Украины, запустил совместное финансирование проекта "Армии дронов", в рамках которого нашим солдатам закупят новые боевые птицы. Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, за неделю совместными усилиями удалось собрать 400 миллионов гривен.
- Волонтер Сергей Притула 22 июня объявил о сборе средств на 3 оперативно-тактических беспилотника Bayraktar для Вооруженных Сил Украины. Он подчеркнул, что в течение недели необходимо собрать более полумиллиарда гривен. Только через сутки после объявления начала сбора средств украинцам удалось собрать почти 300 миллионов. В то же время представители компании так умилились единством украинцев, что решили бесплатно отправить 3 БПЛА на украинский фронт.
- В общей сложности, по состоянию на конец июня, фонд Притулы собрал более миллиарда гривен в помощь армии.
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