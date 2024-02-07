Среди россиян растет поддержка войны против Украины. Об этом говорится в опросе "Левада-центра", сообщает 24 Канал.

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Что говорит статистика

77% опрошенных респондентов поддерживают войну против Украины, 16% – не поддерживают, и еще 8% затрудняются с ответом.

Стоит добавить, что 64% жителей России не поддерживают мнение, что Россия допустила ошибку, начав войну против Украины. Этот показатель продолжает плавно расти и по сравнению с сентябрем прошлого года, он вырос на 6%.

Также жители России морально готовятся к долговременной войне. 45% опрошенных считают, что военные действия продлятся более года, а еще 23% называют срок от полугода до года.

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Среди опрошенных только треть считает, что мирные жители России также несут моральную ответственность за гибель украинцев и разрушения в Украине (10% – безусловно несут, 21% – несут в определенной степени), противоположной позиции придерживаются 62% опрошенных россиян.

66% граждан России согласны с тем, что Россия платит слишком высокую цену в войне против Украины. Отметим, что чаще всего с этим утверждением россияне соглашались в июле 2023 (тогда в сумме было 82%).

В то же время в победу России верят 77% опрошенных. Такие результаты подобны настроениям россиян в мае 2022 года.

Впрочем, доля сторонников перехода к мирным переговорам больше, чем тех, кто выступает за продолжение военных действий: 52% против 40%.

"Левада-центр" опросила 1606 человек с 14 по 20 декабря 2023 года и 1621 человека с 25 по 31 января 2024 года. Исследование проводилось на дому путем личного интервью. По результатам опроса возможны погрешности, но они не превышают 3,4%.

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