Границы уже почти на замке: СМИ выяснили, сколько мужчин сбежали из россии от мобилизации

После объявления "частичной" мобилизации из россии сбежали более 260 тысяч мужчин. Официально границы еще не закрыли, однако людей призывного возраста уже не выпускают.

Такие данные якобы приводит фсб. Об этом российские СМИ пишут, ссылаясь на источник в администрации президента.

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Россия хочет закрыть границы

По информации журналистов, в кремле начали обсуждать закрытие границ для лиц призывного возраста, когда от силовиков стали поступать цифры о количестве уехавших мужчин. В последней справке ФСБ, которая 25 сентября "гуляла по кабинетам", была цифра в 261 тысячу мужчин.

Источник издания утверждает, что силовики и минобороны смогут убедить путина закрыть выезд. Однако указ пока не видели.

Мужчин уже не выпускают

Еще до появления официального указания в россии уже начали запрещать мужчинам уезжать за границу, пишет журналист Андрей Цаплиенко. Соответствующие письма фсб выдает на границе. Причин не указывают, однако просят посетить военкомат.



Мужчин уже не выпускают из россии / Фото из телеграма Андрея Цаплиенко

Границу с Казахстаном закрыли

Казахско-российскую границу со стороны Петропавловска закрыли, сообщает Orda.kz. Очевидцы отмечают, что российская сторона перестала пропускать через границу мужчин призывного возраста.

Кроме того, СМИ утверждает, что всех, кто не смог проехать, сразу отвезут автобусами в военкоматы.

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Ранее издания писали, что россия собирается закрыть границы после так называемых "референдумов". Наиболее вероятной датой называли 28 сентября.