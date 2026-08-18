Об этом рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

Сколько россиян воюет против Украины?

Генерал-майор отметил, что численность российской группировки составляет 670 тысяч боевого компонента, а также еще 65 тысяч личного состава в оперативном резерве.

Это число практически не меняется,

– подчеркнул он.

При этом данные разведки свидетельствуют о том, что потери противника превышают месячный набор по контракту.

"Например, в июне их общие потери составили 39 тысяч, из которых около 60% – убитыми и пропавшими без вести, в июле – не менее 40 тысяч убитыми и ранеными. При этом в июне с Министерством обороны России подписали контракт 36 тысяч, а в июле – около 39 тысяч человек", – пояснил Скибицкий.

К слову, по состоянию на 18 августа 2026 года Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла около 1 469 970 военнослужащих, из них 1 210 – за последние сутки.

Как в России обстоят дела с мобилизацией?

По данным военной разведки, России необходима мобилизация для формирования новых соединений, поскольку в настоящее время ей не хватает личного состава. Также Скибицкий отметил, что оккупанты проваливают набор в силы беспилотных систем – выполнено лишь около 30% плана.

В то же время Москва планирует в этом году привлечь 409 тысяч военных, со своей стороны российские власти упростили заключение контрактов на участие в войне.

Издание The Guardian сообщало, что все чаще на кухнях и в чатах по всей России обсуждают: объявит ли российский диктатор Владимир Путин очередную мобилизацию.

Правозащитник и директор организации, помогающей российским призывникам, Алексей Табалов, предположил, что "проблема для Кремля заключается в том, что найти людей, готовых воевать, становится все сложнее, даже за баснословные деньги".