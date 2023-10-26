Детальнее о ситуации на этом направлении рассказал спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире телемарафона. Он отметил, что оккупанты пытаются снова захватить Купянск.

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Сколько врагов на Лимано-Купянском направлении

По словам Фитьо, там оккупанты держат 100 тысяч своих бойцов. Он отметил, что на этом направлении российские захватчики совершают попытки вновь захватить Купянск. Следует понимать, что он выполняет роль важного узлового центра для снабжения подразделений.

Спикер отметил, что на Лимано-Купянском активные боевые действия начались в начале октябре. Впрочем, по словам Фитьо, оккупанты не смогли достичь никаких стратегических успехов там.

По словам спикера Сухопутных войск, на Бахмутском направлении Силы обороны находятся в активной обороне. Как только выпадает возможность – переходят в наступление и улучшают свое тактическое положение.

Что касается Авдеевки, то по словам главы городской военной администрации Виталия Барабаша, там затишья практически не бывает. Он отметил, что если и бывают несколько минут условной тишины, то в это время в городе пытаются от последствий обстрелов расчистить дороги и развезти гуманитарку. Следует понимать, что в Авдеевке все еще остается 1 598 человек.

Поскольку мы начали с потерь врага, то нелишне будет напомнить себе актуальную статистику. Так, за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 810 оккупантов.

Потери врага растут