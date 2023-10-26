Детальнее о ситуации на этом направлении рассказал спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире телемарафона. Он отметил, что оккупанты пытаются снова захватить Купянск.
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Сколько врагов на Лимано-Купянском направлении
По словам Фитьо, там оккупанты держат 100 тысяч своих бойцов. Он отметил, что на этом направлении российские захватчики совершают попытки вновь захватить Купянск. Следует понимать, что он выполняет роль важного узлового центра для снабжения подразделений.
Спикер отметил, что на Лимано-Купянском активные боевые действия начались в начале октябре. Впрочем, по словам Фитьо, оккупанты не смогли достичь никаких стратегических успехов там.
По словам спикера Сухопутных войск, на Бахмутском направлении Силы обороны находятся в активной обороне. Как только выпадает возможность – переходят в наступление и улучшают свое тактическое положение.
Что касается Авдеевки, то по словам главы городской военной администрации Виталия Барабаша, там затишья практически не бывает. Он отметил, что если и бывают несколько минут условной тишины, то в это время в городе пытаются от последствий обстрелов расчистить дороги и развезти гуманитарку. Следует понимать, что в Авдеевке все еще остается 1 598 человек.
Поскольку мы начали с потерь врага, то нелишне будет напомнить себе актуальную статистику. Так, за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 810 оккупантов.
Потери врага растут
- А с начала полномасштабного вторжения на тот мир отправили 297 120 российских захватчиков. Следует понимать, что реальная цифра может быть больше. А все потому, что точно подсчитать ликвидированных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.
- Также в лом превратили 5 141 танк, 9 715 боевых бронированных машин, 7 155 артиллерийских систем, 834 РСЗО, 556 средств ПВО, 320 самолетов и 324 вертолета.
- А еще оккупанты не досчитаются 5 389 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 538 крылатых ракет, 20 суден, 1 подводной лодки, 9 507 автомобилей и автоцистерн и 1 010 единиц специальной техники.