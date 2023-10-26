Детальніше про ситуацію на цьому напрямку розповів речник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону. Він зауважив, що окупанти намагаються знову захопити Куп'янськ.

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Скільки ворогів на Лимано-Куп'янському напрямку

За словами Фітьо, там окупанти тримають 100 тисяч своїх бійців. Він зауважив, що загалом на цьому напрямку російські загарбники здійснюють спроби знову захопити Куп'янськ. Слід розуміти, що він виконує роль важливого вузлового центру для постачання підрозділів.

Речник зазначив, що на Лимано-Куп'янському активні бойові дії почалися на початку жовтні. Втім, за словами Фітьо, окупанти не змогли досягнути жодних стратегічних успіхів там.

За словами речника Сухопутних військ, на Бахмутському напрямку Сили оборони перебувають в активній обороні. Щойно випадає нагода – переходять у наступ і покращують своє тактичне положення.

Що стосується Авдіївки, то за словами глави міської військової адміністрації Віталія Барабаша, там затишшя практично не буває. Він зауважив, що якщо і бувають кілька хвилин умовної тиші, то за цей час у місті намагаються від наслідків обстрілів розчистити дороги та розвезти гуманітарку. Слід розуміти, що в Авдіївці все ще залишається 1 598 людей.

Оскільки ми почали з втрат ворога, то не зайвим буде нагадати собі актуальну статистику. Так, за минулу добу наші захисники ліквідували 810 окупантів.

Втрати ворога ростуть