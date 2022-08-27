Сколько российских военных находятся на территории беларуси: данные разведки

В кремле продолжают использовать беларусь в качестве базы пребывания и подготовки своих военных. В разведке уже рассказали, сколько оккупантов могут сейчас там быть.

В интервью представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, сколько военных россии находятся в беларуси. Он заверил, что достаточного количества живой силы, которая вскоре может пополнить статистику потерь врага, там сейчас нет.

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Угроза сухопутного вторжения минимальна

Как отметил представитель ГУР МО, по оценкам разведки на территории беларуси сейчас находится ничтожно малое количество российских военных. Если говорить на языке цифр, то это около тысячи военнослужащих россии. Кроме того, на территории страны-прихвостня развернули два узла связи.

Это скромное количество российских военных, подчеркивает Скибицкий, свидетельствует о минимальной угрозе сухопутного вторжения. По крайней мере, с территории беларуси. В то же время, говорить о ее росте можно будет тогда, когда враг будет обустраивать там "развертывание мощного сухопутного компонента".

Скибицкий также рассказал о живой силе белорусов. Он отметил, что вблизи границы сейчас находятся только отдельные подразделения сил специальной операции. В то же время наша разведка не фиксирует в последнее время ни перекидывание сухопутного контингента туда, ни наращивание уже имеющегося количества. Более того, враг не создает новые наступательные группировки.

Кроме того, вдоль границ находятся батальоны вооруженных сил беларуси. Там они проводят обучение, а также занимается оборудованием своих позиций. А еще они там несут службу с ротацией.

Но угроза из Беларуси сохраняется

Он подчеркнул, что недооценивать беларусь пока нельзя. По меньшей мере, потому, что россияне используют ее для ракетных обстрелов нашего государства.

Скибицкий подчеркнул, что на территории этого государства сейчас находится один дивизион ракетного комплекса "Искандер". Конкретно с его помощью запускают ракеты типа С-400 и С-300. Представитель ГУР МО напомнил, что недавно Черниговщину из С-300 уже атаковали.

Следует понимать, что враг использует зенитно-ракетные комплексы не только для защиты бомбардировщиков Ту-22. Они еще модернизируют ракеты этих ЗРК, чтобы ими бить по целям на земле. И хотя точность таких попаданий достаточно низкая, они все равно наносят немало разрушений.

Напомним, что накануне Лукашенко угрожал Западу. Он сообщил, что белоруссия уже оборудовала свои бомбардировщики оснащением, которое позволит нести ядерное оружие. Во время встречи с журналистами диктатор рассказал, что он не устрашает цивилизованный мир, а просто предупреждает. Но звучало это только как очередная угроза и никак иначе.

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