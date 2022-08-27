В інтерв'ю представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький розповів, скільки військових росії перебувають у білорусі. Він запевнив, що достатньої кількості живої сили, яка може невдовзі поповнити статистику втрат ворога, там зараз немає.

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Загроза сухопутного вторгнення мінімальна

Як зазначив представник ГУР МО, за оцінками розвідки на території білорусі зараз перебуває мізерно мала кількість російських військових. Якщо говорити мовою цифр, то це близько тисячі військовослужбовців росії. Крім того, на території країни-посіпаки розгорнули два вузли зв'язку.

Ця скромна кількість російських військових, підкреслює Скібіцький свідчить про мінімальну загрозу сухопутного вторгнення. Принаймні з території білорусі. Водночас говорити про її зростання можна буде тоді, коли ворог облаштовуватиме там "розгортання потужного сухопутного компонента".

Скібіцький також розповів про живу силі білорусів. Він зауважив, що поблизу кордону зараз перебувають лише окремі підрозділи сил спеціальної операції. Натомість наша розвідка не фіксує останнім часом ані перекидання сухопутного контингенту туди, ані нарощення вже наявної кількості. Ба більше, ворог не створює нові наступальні угруповання.

Крім того, уздовж кордонів перебувають батальйони збройних сил білорусі. Там вони проводять навчання, а також займається обладнанням своїх позицій. А ще вони там несуть службу з ротацією.

Але загроза з білорусі зберігається

Він підкреслив, що недооцінювати білорусь наразі не можна. Щонайменше тому, що росіяни використовують її для ракетних обстрілів нашої держави.

Скібіцький підкреслив, що на території цієї держави зараз перебуває один дивізіон ракетного комплексу "Іскандер". Саме з його допомогою запускають ракети типу С-400 та С-300. Представник ГУР МО нагадав, що нещодавно Чернігівщину з С-300 вже атакували.

Слід розуміти, що ворог використовує зенітно-ракетні комплекси не лише для захисту своїх бомбардувальників Ту-22. Вони ще й модернізують ракети цих ЗРК, щоб ними бити по цілях на землі. І хоч точність таких влучань досить низька, вони все одно завдають чимало руйнувань.

Нагадаємо, що напередодні лукашенко погрожував Заходу. Він повідомив, що білорусь уже оснастила свої бомбардувальники оснащенням, яке дозволить нести ядерну зброю. Під час зустрічі з журналістами диктатор розповів, що він не залякує цивілізований світ, а просто попереджає. Але звучало це лише як чергова погроза, і ніяк інакше.

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