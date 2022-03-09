Сколько российских войск осталось в Украине: инфографика

Эксперты сравнили потери врага с заявленным количеством сил в начале вторжения.

Экономический эксперт Андрей Длигач обнародовал инфографику, на которой изображены остатки сил оккупантов по состоянию на 9 марта. Эксперты наглядно показали, сколько было сил противника в начале вторжения и сравнили их потери на нынешнюю дату.

Ресурсы, которые остались (живая сила и техника) могут быть использованы в продолжении агрессии против Украины. И эти силы еще существенны – их значительно больше, чем потерь. Поэтому, несмотря на затишье в активных боевых действиях, расслабляться не стоит.

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Впрочем, в авангарде наступления были лучшие обученные войска, поэтому оставшиеся, кроме моральной деградации, видимо, имеют худшую боевую квалификацию. Поэтому, по оценкам экспертов, критическая масса врага уничтожена. Украина победит.

В таблице светло-серым цветом обозначена минимальная оценка войск РФ, задействованных в войне. Темно-серая – максимальная оценка (или то, что еще может быть подтянуто). Красная зона – уничтожено. Процент – от максимального показателя.