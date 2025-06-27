Основное ограничение теперь – не производство дронов, а изготовление боевых частей к ним. Такой информацией с 24 Каналом поделился авиационный эксперт Богдан Долинце.

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Сколько "Шахедов" сможет запускать Россия за одну атаку до конца года

Недавно руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что Россия изменила свою тактику воздушных атак. Она фактически отказалась от массированных обстрелов крылатыми ракетами и перешла к использованию "Шахедов" и других типов беспилотных летательных аппаратов.

По словам авиационного эксперта, рост количества атак дронами является четкой тенденцией. Это объясняется значительно более низкой стоимостью таких аппаратов по сравнению с ракетным вооружением – в десятки, а иногда и в сотни раз.

Россия заинтересована использовать более дешевые средства поражения,

– добавил он.

Кроме этого, в течение последнего года Россия существенно нарастила производство беспилотников. На сегодня она выпускает более 5 000 дронов ежемесячно, а на складах хранится не менее 6 000 "Шахедов", которые могут быть использованы при необходимости.

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Долинце отметил, что сейчас Россия способна осуществлять массированные атаки дронами в количестве от 400 до 500 единиц за раз, применяя так называемую "тактику стаи". Впрочем, до конца года этот показатель может вырасти до 1 000 беспилотников в одной атаке.

Чтобы обеспечить атаку до 500 "Шахедов" за один раз, России нужно примерно три дня – этого времени достаточно для изготовления соответствующего количества аппаратов. В то же время самым большим ограничением для России уже является не само производство беспилотников, а изготовление боевых частей к ним.