США за месяц производят столько снарядов, сколько Украина тратит за 2 дня: количество

В США признали, что им не хватает мощностей для изготовления артиллерийских снарядов для Украины. То количество снарядов, которое сейчас производят в США, чрезвычайно мало по сравнению с потребностями нашей армии.

По словам официальных лиц по обороне США, украинские военные за два дня войны против России тратят такое количество снарядов, которое в США производят за месяц.

Важно У врага не останется никаких шансов: сколько HIMARS, NASAMS и Patriot передадут ВСУ США

Детали раскрыла министер армии США Кристин Вормут.

США в настоящее время может производить около 14 тысяч 155-мм гаубических снарядов в месяц,

– заявила Вормут.

Издание отмечает, что США планируют увеличивать производство артиллерийских боеприпасов. Добавим, что США передают Украине и другое оружие. В частности, во время последнего визита Владимира Зеленского в Штаты стало известно, что наши бойцы получат Patriot.

Как Украину усилит одна батарея Patriot

Как рассказал военный эксперт Петр Черник, батарея Patriot, если следовать высшей планке, – это 32 ракеты. Это достаточно много, а если учесть, что Patriot будет замкнута в сеть уже имеющихся у нас аппаратов – IRIS-T, MIM-23 Hawk, NASAMS – выходит мощная система с суммарным залпом более 100 ракет. А, например, последняя атака Россиян насчитала примерно 60 ракет.

Впрочем, как заметил военный эксперт, в новом пакете помощи от США есть еще несколько уникальных пунктов, например комплект JDAM с управляемыми бомбами GBU-31 и GBU-38. Они имеют тяжелые боевые части от 230 до 910 килограммов, но их уникальность заключается в том, что когда бомба выходит из самолета, она становится в планерное положение, и может наносить абсолютный удар, найти цель на расстоянии до 28 километров.