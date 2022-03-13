Сколько сотрудников "Укрзалызници" погибли с начала российской военной интервенции

В ходе войны потери терпят и железнодорожники, которые с первых дней находятся в самом водовороте событий и уже эвакуировали более 2 миллионов украинцев.

Несмотря на непрерывную эвакуацию детей и женщин с горячих точек, за время военных действий скончались десятки сотрудников Укрзализныци, информируют в телеграм-канале перевозчика.

Читайте также Ночью россияне атаковали эвакуационный поезд Краматорск – Львов: погибла проводница

Сколько сотрудников Укрзализныци умерли

С начала вооруженной агрессии России мы потеряли навсегда 33 коллег – из них сегодня первая непосредственно в рейсе,

– говорится в обращении Укрзализныци.

Сегодня, чтобы провести коллег, компания устроила спонтанный концерт на вокзале. Как отмечают в Укрзализныце – это "о памяти, об уважении, о достоинстве и о силе".

Смотрите видео концерта на вокзале:

Ознакомьтесь – россиянка из Ирпеня высказалась об оккупантах: смотрите видео