Сколько стоит одеть воина: волонтер Макарук назвал цены
Комплект необходимых вещей для украинского бойца, отправляющегося на передовую, стоит 32 – 35 тысяч гривен или 1000 долларов. Речь идет о базовом наборе, а в зависимости от индивидуальных пожеланий одеться на фронт может стоить гораздо дороже.
Подробно о том, что необходимо иметь и сколько ориентировочно стоит на стриме 24 канала рассказал представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук. Стоит отметить, что собирал условный комплект для бойца легкой пехотной группы на переходный сезон – теплую весну или осень.
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Сколько стоит одеть украинского защитника
Макарук, также участвующий в боевых действиях, заметил, что собирался и одевался на войну самостоятельно. От государства он получил то, что попросил – запасные берцы, флисовую кофту и оружие.
Опираясь на собственный опыт, он выделил следующие вещи, необходимые каждому бойцу на фронте:
- обувь – от 5 до 7 тысяч гривен,
- трекинговые носки – 2 пары по 150 гривен,
- резиновые тапочки – 200 гривен,
- термобелье – от 1000 до 1500 гривен,
- штаны – от 2 до 5 тысяч гривен,
- китель или тактическая рубашка убакс – по 2 тысячи гривен,
- чехол под плитоноску или бронежилет – около 5 тысяч гривен,
- бронеплиты (необязательно) – по 200 долларов за пару,
- итоги – 3 тысячи гривен,
- головной убор (шапка, кепка) – 200 гривен,
- шарф-труба – 150 гривен,
- тактические перчатки – 300 гривен,
- рюкзак – от 1000 до 1500 гривен,
- баул для вещей – 800 гривен.
Макарук подчеркнул, что это базовый набор, необходимый, чтобы чувствовать себя комфортно. Вдобавок к нему бойцы покупают и другие вещи, в зависимости от пожеланий и предпочтений. Это могут быть ножи, мультитулы, фонарики, дополнительная посуда, столовые приборы, плащи-палатки, чехлы и многое другое.
На что обратить внимание при сборке базового комплекта: советы от Макарука
- Первое, что обязательно должно быть у военного и на чем категорически нельзя экономить – это качественная обувь. "Вы можете воевать в чем-либо. Я первую неделю воевал в джинсах и прекрасно себя чувствовал, но на обуви экономить нельзя", – поделился Макарук.
- Кроме обычного белья и носков, которые каждый имеет и выбирает для себя сам, бойцам необходимо по меньшей мере 2 пары хороших трекинговых носков.
- Опытный воин отличается от молодого тем, что имеет резиновые тапочки для казармы, чтобы отдыхали ноги. О них редко упоминают, но это необходимый пункт.
- Желающие приобрести дорогую тактическую одежду (штаны, китель, убакс), конечно, могут это сделать, однако не всегда стоит переплачивать. Макарук убежден, что украинские производители делают достаточно качественные вещи, а кроме того, не стоит пренебрегать подержанными "британкой" или же немецким "флектраном".
- Главным требованием к этой одежде является соответствующий состав ткани – более 55% хлопка. Более синтетические вещи лучше избегать, это очень важно.
- Бронеплиты для плитоносок украинским военным выдают в Вооруженных Силах. Однако если боец захочет купить свои, нужно рассчитывать на 200 долларов за пару.
- Шарф-трубу необходимо иметь, чтобы лицо и шея были хорошо защищены.
- Есть неписаное правило, что у бойца должен быть рюкзак, на который можно поместить боевой комплект. Туда должно уместиться все, что нужно, чтобы быстро надеть на плечи и пойти на боевой выход.
- Кроме того, требуется 100-литровый баул для вещей, ведь воины постепенно "обживаются". Там могут быть часть боекомплекта, дополнительный запас пищи, сухпайки, другие вещи.