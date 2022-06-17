Сколько стоит одеть воина: волонтер Макарук назвал цены

Комплект необходимых вещей для украинского бойца, отправляющегося на передовую, стоит 32 – 35 тысяч гривен или 1000 долларов. Речь идет о базовом наборе, а в зависимости от индивидуальных пожеланий одеться на фронт может стоить гораздо дороже.

Подробно о том, что необходимо иметь и сколько ориентировочно стоит на стриме 24 канала рассказал представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук. Стоит отметить, что собирал условный комплект для бойца легкой пехотной группы на переходный сезон – теплую весну или осень.

К теме В первые месяцы войны кафиры воровали у бойцов ВСУ три вещи, – Макарук назвал их

Сколько стоит одеть украинского защитника

Макарук, также участвующий в боевых действиях, заметил, что собирался и одевался на войну самостоятельно. От государства он получил то, что попросил – запасные берцы, флисовую кофту и оружие.

Опираясь на собственный опыт, он выделил следующие вещи, необходимые каждому бойцу на фронте:

обувь – от 5 до 7 тысяч гривен,

трекинговые носки – 2 пары по 150 гривен,

резиновые тапочки – 200 гривен,

термобелье – от 1000 до 1500 гривен,

штаны – от 2 до 5 тысяч гривен,

китель или тактическая рубашка убакс – по 2 тысячи гривен,

чехол под плитоноску или бронежилет – около 5 тысяч гривен,

бронеплиты (необязательно) – по 200 долларов за пару,

итоги – 3 тысячи гривен,

головной убор (шапка, кепка) – 200 гривен,

шарф-труба – 150 гривен,

тактические перчатки – 300 гривен,

рюкзак – от 1000 до 1500 гривен,

баул для вещей – 800 гривен.

Макарук подчеркнул, что это базовый набор, необходимый, чтобы чувствовать себя комфортно. Вдобавок к нему бойцы покупают и другие вещи, в зависимости от пожеланий и предпочтений. Это могут быть ножи, мультитулы, фонарики, дополнительная посуда, столовые приборы, плащи-палатки, чехлы и многое другое.

На что обратить внимание при сборке базового комплекта: советы от Макарука

Первое, что обязательно должно быть у военного и на чем категорически нельзя экономить – это качественная обувь. "Вы можете воевать в чем-либо. Я первую неделю воевал в джинсах и прекрасно себя чувствовал, но на обуви экономить нельзя", – поделился Макарук.

Кроме обычного белья и носков, которые каждый имеет и выбирает для себя сам, бойцам необходимо по меньшей мере 2 пары хороших трекинговых носков.

Опытный воин отличается от молодого тем, что имеет резиновые тапочки для казармы, чтобы отдыхали ноги. О них редко упоминают, но это необходимый пункт.

Желающие приобрести дорогую тактическую одежду (штаны, китель, убакс), конечно, могут это сделать, однако не всегда стоит переплачивать. Макарук убежден, что украинские производители делают достаточно качественные вещи, а кроме того, не стоит пренебрегать подержанными "британкой" или же немецким "флектраном".

Главным требованием к этой одежде является соответствующий состав ткани – более 55% хлопка. Более синтетические вещи лучше избегать, это очень важно.

Бронеплиты для плитоносок украинским военным выдают в Вооруженных Силах. Однако если боец захочет купить свои, нужно рассчитывать на 200 долларов за пару.

Шарф-трубу необходимо иметь, чтобы лицо и шея были хорошо защищены.

Есть неписаное правило, что у бойца должен быть рюкзак, на который можно поместить боевой комплект. Туда должно уместиться все, что нужно, чтобы быстро надеть на плечи и пойти на боевой выход.

Кроме того, требуется 100-литровый баул для вещей, ведь воины постепенно "обживаются". Там могут быть часть боекомплекта, дополнительный запас пищи, сухпайки, другие вещи.

Полный стрим с Михаилом Макаруком: смотрите видео