Детально про те, що необхідно мати та скільки орієнтовно це коштує на стрімі 24 каналу розповів речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук. Варто зазначити, що він збирав умовний комплект для бійця легкої піхотної групи на перехідний сезон – теплу весну чи осінь.

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Скільки коштує одягнути українського захисника

Макарук, який також бере участь у бойових діях, зауважив, що збирався та одягався на війну самостійно. Від держави він отримав те, що попросив, – запасні берці, флісову кофту та зброю.

Опираючись на власний досвід, він виділив наступні речі, необхідні кожному бійцеві на фронті:

взуття – від 5 до 7 тисяч гривень,

трекінгові шкарпетки – 2 пари по 150 гривень,

гумові капці – 200 гривень,

термобілизна – від 1000 до 1500 гривень,

штани – від 2 до 5 тисяч гривень,

кітель або тактична сорочка убакс – по 2 тисячі гривень,

чохол під плитоноску або бронежилет – близько 5 тисяч гривень,

бронеплити (необов'язково) – по 200 доларів за пару,

підсумки – 3 тисячі гривень,

головний убір (шапка, кепка) – 200 гривень,

шарф-труба – 150 гривень,

тактичні рукавиці – 300 гривень,

рюкзак – від 1000 до 1500 гривень,

баул для речей – 800 гривень.

Макарук наголосив, що це базовий набір, необхідний, аби почуватися комфортно. На додачу до нього бійці купують й інші речі, залежно від побажань та вподобань. Це можуть бути – ножі, мультитули, ліхтарики, додатковий посуд, столові прибори, плащі-палатки, чохли та багато іншого.

На що звернути увагу при збиранні базового комплекту: поради від Макарука

Перше, що обов'язково має бути у військового і на чому категорично не можна економити – це якісне взуття. "Ви можете воювати в будь-чому. Я перший тиждень воював у джинсах і прекрасно себе почував, але на взутті економити не можна", – поділився Макарук.

Окрім звичайної білизни та носків, які кожен має та обирає для себе сам, бійцям необхідно щонайменше 2 пари хороших трекінгових шкарпеток.

Досвічений воїн відрізняється від молодого тим, що має гумові капці для казарми, аби відпочивали ноги. Про них рідко згадують, але це – необхідний пункт.

Охочі придбати дорогий тактичний одяг (штани, кітель, убакс), звичайно, можуть це зробити, однак не завжди варто переплачувати. Макарук переконаний, що українські виробники роблять досить якісні речі, а крім того, не варто нехтувати вживаними "британкою" або ж німецьким "флектраном".

Головною вимогою до цього одягу є відповідний склад тканини – з понад 55% бавовни. Більш синтетичних речей краще уникати, це дуже важливо.

Бронеплити для плитоносок українським військовим видають у Збройних Силах. Однак, якщо боєць захоче купити свої, потрібно розраховувати на 200 доларів за пару.

Шарф-трубу необхідно мати, аби обличчя та шия були добре захищеними.

Є неписане правило, що у бійця має бути рюкзак, куди можна помістити бойовий комплект. Туди має вміститися все, що потрібно, аби швидко одягнути на плечі та піти на бойовий вихід.

Крім того, потрібен 100-літровий баул для речей, адже воїни поступово "обживаються". Там може бути частина боєкомплекту, додатковий запас їжі, сухпайки, інші речі.

Повний стрім з Михайлом Макаруком: дивіться відео