Цены повышают из-за подорожания топлива и запчастей

Для школьников будут действовать пониженные цены. Об этом на брифинге рассказал заместитель директора департамента транспорта и транспортной инфраструктуры городского совета Днепра Александр Лещенко, сообщает 24 канал.

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На большинстве маршрутов будет действовать стандартный тариф – 15 гривен. Школьники смогут ездить на этих автобусах, заплатив 11 гривен.

Однако за проезд на маршрутах 9, 77, 90, 92 и 141 придется заплатить 18 гривен. Школьников будут ездить на них за 13 гривен. Такая разница обусловлена большей протяженностью этих маршрутов (свыше 25 километров) и пониженным пассажиропотоком.

В целом, повышение цен на проезд было неизбежным, ведь с началом полномасштабной войны в Украине существенно выросли цели на топливо, в том числе и на дизель, на котором ездит общественный транспорт.

В феврале – марте цена была 24 – 26 гривен за литр, сейчас составляет 55 – 58 гривен за литр. Кроме того, изменилась цена за смазочные материалы и запчасти,

– объяснил решение Лещенко.

По его словам, соответствующий проект будет рассмотрен уже 8 июля. Если его примут – новые цены вступят в силу уже на следующий день.

Оккупанты били по Днепру ракетами

Утром 5 июля российские оккупанты нанесли удар по Днепру и области – ударили 7 крылатыми ракетами "Калибр". 6 из них удалось сбить украинским силам ПВО.

Одна ракета попала в частный сектор в Покрове и разрушила сразу несколько домов. Чудом обошлось без пострадавших, ведь в одном из домов, который в настоящее время полностью разрушен, жили 6 человек.

В результате падения обломков сбитых ракет возникли 2 пожара. Спасатели потушили огонь, обошлось без жертв.

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