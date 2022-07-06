Ціни підвищують через подорожчання пального та запчастин

Для школярів діятимуть знижені ціни. Про це на брифінгу розповів заступник директора департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міської ради Дніпра Олександр Лещенко, повідомляє 24 канал.

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На більшості маршрутів діятиме стандартний тариф – 15 гривень. Школярі зможу їздити цими автобусами, заплативши 11 гривень.

Однак, за проїзд на маршрутах 9, 77, 90, 92 та 141 доведеться заплатити 18 гривень. Школярів їздитимуть ними за 13 гривень. Така різниця обумовлена більшою протяжністю цих маршрутів (понад 25 кілометрів) та зниженим пасажиропотоком.

Загалом підвищення цін на проїзд було неминучим, адже з початком повномасштабної війни в Україні суттєво виросли ціли на пальне, зокрема й на дизель, на якому їздить громадський транспорт.

У лютому – березні ціна була 24 – 26 гривень за літр, наразі складає 55 – 58 гривень за літр. Крім того, змінилася ціна за мастильні матеріали та запчастини,

– пояснив рішення Лещенко.

За його словами, відповідний проєкт розглянуть вже 8 липня. Якщо його ухвалять – нові ціни набудуть сили вже наступного дня.

Окупанти били по Дніпру ракетами

Вранці 5 липня російські окупанти завдали удару по Дніпру та області – вдарили 7 крилатими ракетами "Калібр". 6 з них вдалося збили українським силам ППО.

Одна ракета влучила у приватний сектор в Покрові та зруйнувала одразу кілька будинків. Дивом обійшлося без постраждалих, адже в одному з будинків, який наразі повністю зруйнований, жили 6 людей.

Унаслідок падіння уламків збитих ракет зайнялися 2 пожежі. Рятувальники загасили вогонь, обійшлося без жертв.

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