Цифра впечатляет: посол назвал количество судов, перевозящих ворованное из Украины зерно

Украденное в Украине зерно перевозят 87 судов. В этой махинации принимают участие суда из разных стран.

В этой сделке принимают участие россияне и оккупационные войска россии в Украине. Об этом на брифинге рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

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В основном украденное зерно перевозят сирийские или российские суда.

Работает преступная система, постоянно перевозящая краденое зерно из Украины. Это может быть через Турцию, это может быть напрямую в Сирию, это может быть в другие страны Ближнего Востока. Но это такая преступная сделка, в которой участвуют, конечно, россияне, оккупационные войска россии в Украине. Конечно, сирийские, русские, в основном, суда, и не только,

– рассказал он.

Все время суда, которые загружаются в Крым, идут по преступным маршрутам, исключают свои AIS, транспондеры и маячки – все для того, чтобы быть невидимыми. Очевидно, что россияне пытаются скрыть что-то и избежать ответственности.

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Посол подчеркнул, что важно обращаться к международному морскому праву, поскольку все действия сигнализируют о нелегальной работе и нелегальном бизнесе.

Очевидно предложение проработать серьезно все эти правила, существующие в рамках Международной морской организации, с тем чтобы попытаться здесь поставить определенные преграды,

– сказал Осташ.

К слову, недавно СБУ назвала предателей, которые помогли россии похитить более 650 тысяч тонн украинского зерна. Работникам спецслужбы удалось установить всю цепочку причастных к преступлению – от предателей, подписавших "разрешения" на вывоз украинского зерна, до всех членов экипажа 10 судов россии, на которых и транспортируют награбленное.

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