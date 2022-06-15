Воздушных тревог прибавится

Предусматривается переброска и сосредоточение на авиабазе Барановичи дополнительно до 12 единиц боевых самолетов оперативно-тактической авиации противника.

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Развертывание дополнительного авиационного подразделения Военно-космических сил Вооруженных сил РФ на территории Республики Беларусь будет осуществляться под прикрытием необходимости введения "общего патрулирования воздушного пространства Республики Беларусь" в рамках деятельности совместного учебно-боевого центра подготовки специалистов авиационных подразделений и специалистов противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Беларусь и Вооруженных сил РФ.

Эта мера резко увеличивает вероятность нанесения ракетных ударов по территории Украины из воздушного пространства Республики Беларусь.

Напомним, с 18 июня по 6 июля в воздушном пространстве Республики Беларусь вводится запрет (существенные ограничения) на полеты гражданской авиации в рамках проведения "широкомасштабных учений Вооруженных сил Республики Беларусь по боевой готовности".

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По оценке реально складывающейся обстановки, скорее всего, эта авиационная группировка Военно-космических сил Вооруженных сил РФ создается в интересах наращивания усилий Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Беларусь, выделенных для поддержки группировок Сухопутных войск и Сил спецопераций Вооруженных сил Республики Беларусь.

Они будут развернуты на Пинском и Брестском направлениях в случае принятия белорусским военно-политическим руководством решения о повышении своего участия в российско-украинской войне на стороне России.

В период с 14 по 16 июня 2022 года в Вооруженных силах Республики Беларусь проходят широкомасштабные учения с органами военного управления, тыла, а также с частями и подразделениями транспортных войск.

А в период с 22 июня по 1 июля 2022 запланированы так называемые "мобилизационные учения", в рамках подготовки которых военно-политическое руководство Республики Беларусь уже проводит мобилизационные мероприятия в ряде приграничных с Украиной областей.

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Органы и подразделения информационно-психологических спецопераций Вооруженных сил Республики Беларусь завершают имитацию проведения информационной кампании о "высокой вероятности оккупации западной части Украины войсками НАТО (Вооруженными силами Республики Польша)" и "безусловной необходимости защитить Украину от оккупации польскими войсками". По оценке специалистов, уровень эффективности ее влияния даже на территории Беларуси оказался очень низким.

В настоящее время военно-политическое руководство Республики Беларусь и военное командование Вооруженных сил Республики Беларусь практически завершает комплекс подготовительных мер по развертыванию контингента войск Вооруженных сил Республики Беларусь на юго-западном стратегическом направлении.

Вероятная его численность после проведения мобилизационных мероприятий, а также доукомплектования развернутых частей и подразделений оценивается в 38 – 40 тысяч военнослужащих.

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