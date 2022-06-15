Повітряних тривог побільшає

Передбачається перекидання і зосередження на авіабазі Барановичі додатково до 12 одиниць бойових літаків оперативно-тактичної авіації супротивника.

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Розгортання додаткового авіаційного підрозділу Військово-космічних сил Збройних сил РФ на території Республіки Білорусь буде здійснюватися під прикриттям необхідності введення "спільного патрулювання повітряного простору Республіки Білорусь" в межах діяльності спільного навчально-бойового центру підготовки фахівців авіаційних підрозділів та спеціалістів протиповітряної оборони Збройних сил Республіки Білорусь та Збройних сил РФ.

Цей захід різко збільшує ймовірність завдання ракетних ударів по території України з повітряного простору Республіки Білорусь.

Нагадаю, з 18 червня по 6 липня в повітряному просторі Республіки Білорусь вводиться заборона (істотні обмеження) на польоти цивільної авіації у межах проведення "широкомасштабних навчань Збройних сил Республіки Білорусь з бойової готовності".

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За оцінкою обстановки, що реально складається, швидше за все це авіаційне угруповання Військово-космічних сил Збройних сил РФ створюється в інтересах нарощування зусиль Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Збройних сил Республіки Білорусь, виділених для підтримки угруповань Сухопутних військ і Сил спецоперацій Збройних сил Республіки Білорусь.

Вони будуть розгорнуті на Пінському і Брестському напрямках у випадку ухвалення білоруським військово-політичним керівництвом рішення про підвищення рівня своєї участі в російсько-українській війні на боці Росії.

У період з 14 по 16 червня 2022 року в Збройних силах Республіки Білорусь проходять широкомасштабні навчання з органами військового управління, тилу, а також з частинами та підрозділами транспортних військ.

А в період із 22 червня по 1 липня 2022 року заплановано так звані "мобілізаційні навчання", у межах підготовки яких військово-політичне керівництво Республіки Білорусь уже проводить мобілізаційні заходи у низці прикордонних з Україною областей.

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Органи та підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій Збройних сил Республіки Білорусь завершують імітацію проведення інформаційної кампанії про "високу ймовірність окупації західної частини України військами НАТО (Збройними силами Республіки Польща)" та "безумовну потребу захистити Україну від окупації польськими військами". За оцінкою фахівців, рівень ефективності її впливу навіть на території Білорусі виявився надзвичайно низьким.

Наразі військово-політичне керівництво Республіки Білорусь та військове командування Збройних сил Республіки Білорусь практично завершує комплекс підготовчих заходів щодо розгортання контингенту військ збройних сил Республіки Білорусь на південно-західному стратегічному напрямку.

Імовірна його чисельність після проведення мобілізаційних заходів, а також доукомплектування розгорнутих частин та підрозділів оцінюється в 38 – 40 тисяч військовослужбовців.

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