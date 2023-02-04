Сколько танков Leopard 1 Германия может предоставить Украине: в Handelsblatt назвали цифру

На днях Германия согласилась предоставить Украине танки Leopard 1. Эту технику Берлин готов предоставить из собственных запасов и речь идет даже не о десятках единиц.

Компании Rheinmetall и FFG могут отремонтировать значительную часть имеющихся у них танков и предоставить их Украине. Суммарно у обеих компаний есть 187 танков Leopard 1.

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Сколько танков может получить Украина

У компании Rheinmetall на балансе есть 99 танков Leoprad 1, а у FFG – 88. То есть суммарно 187 единиц. Однако источники издания отмечают, что не вся техника исправна. Однако детали одних танков можно использовать для ремонта других.

Таким образом, по данным издания, Украина может получить около 160 танков Leopard 1. Вероятно, речь идет о модификации A5, которая в отличие от основного танка, была принята на вооружение в Германии на 32 года позже – в 1987.

Характеристики Leoprad 1

После принятия на вооружение первого разработанного после Второй мировой войны танка в 1965 году, Германия провела пять модификаций основной машины. За это время Leopard 1 значительно нарастил защиту, получил стабилизатор вооружения, новую прицельную и компьютеризированную систему управления огнем.

Система управления вооружением EMES 18 создана на основе СУО танка Leopard 2. Поэтому, как минимум, Leopard 1A5 по этому показателю где-то на уровне советских танков конца 80-х годов, таких как Т-64БВ, Т-72Б, Т-80, если не лучше, ведь имеет гораздо более качественные прицельные устройства и ночной режим.

Огневая мощность нарезной пушки с калибром 105 миллиметров неплохая, ведь бронепробитие натовским подкалиберным снарядом составляет 450 – 500 миллиметров на дистанции 2 километров. То есть аналогично показателю для самого распространённого снаряда калибром 125 миллиметров "Манго" советских танков.