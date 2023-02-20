По состоянию на 19 февраля было известно, что ВСУ отправили на концерт Кобзона, по данным Генштаба, еще 590 оккупантов. Кроме того, враг продолжает нести безумные потери в технике. Собственно, из всех ликвидированных русских танков можно было бы сформировать 16 танковых полков.

Смотрите также Так есть хочется, что и переночевать негде: почему в России реанимируют политический труп Медведчука

России тяжело восстановить свои боевые мощности

Эксперты констатировали, что врагу сейчас очень трудно восстанавливать свои танковые подразделения. К тому же последние оценки разведки, предоставленные организацией Oryx, подтверждают потери российских танков более чем в 1 000 единиц. Кроме того, известно, что еще 500 единиц техники захватили ВСУ.

Это значит, что Россия потеряла половину своего довоенного танкового парка уже в первый год войны (большой войны – 24 канал). Для восстановления двух танковых полков с нуля нужно около 200 танков, которых Кремль, вероятно, не имеет в достаточных запасах и не сможет быстро изготовить,

– написали в ISW.

Заметим, что речь идет именно о танках Т-72Б и Т-72Б3М. Для формирования одного танкового полка требуется не менее 100 танков.

Обратите внимание! Безумные потери в танковых подразделениях влияют на эффективность, в частности, мотострелковых формирований. Также отсутствие в достаточном количестве восстановленных танковых полков и бригад лишает российские сухопутные силы совершать прорывы на определенных участках фронта.

Потери оккупантов: актуальное