Станом на 19 лютого було відомо, що ЗСУ відправили на концерт Кобзона, за даними Генштабу, ще 590 окупантів. Окрім того, ворог продовжує зазнавати шалених втрат у техніці. Себто з усіх ліквідованих російських танків можна було б сформувати 16 танкових полків.

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Росії важко відновити свої бойові потужності

Експерти констатували, що ворогові зараз надзвичайно важко відновлювати свої танкові підрозділи. До того ж останні оцінки розвідки, надані організацією Oryx, підтверджують втрати російських танків у понад 1 000 одиниць. Окрім того, відомо, що ще 500 одиниць техніки захопили ЗСУ.

Це означає, що Росія втратила половину свого довоєнного танкового парку уже в перший рік війни (великої війни – 24 Канал). Для відновлення двох танкових полків з нуля потрібно близько 200 танків, яких Кремль, ймовірно, не має у достатніх запасах та не зможе швидко виготовити,

– написали в ISW.

Зауважимо, що йдеться саме про танки Т-72Б і Т-72Б3М. Для формування одного танкового полку потрібно трохи менш як 100 танків.

Зверніть увагу! Шалені втрати в танкових підрозділах впливають на ефективність, зокрема, мотострілецьких формувань. Також відсутність у достатній кількості відновлених танкових полків і бригад позбавляє російські сухопутні сили здійснювати прориви на певних ділянках фронту.

Втрати окупантів: актуальне