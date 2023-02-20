Станом на 19 лютого було відомо, що ЗСУ відправили на концерт Кобзона, за даними Генштабу, ще 590 окупантів. Окрім того, ворог продовжує зазнавати шалених втрат у техніці. Себто з усіх ліквідованих російських танків можна було б сформувати 16 танкових полків.
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Росії важко відновити свої бойові потужності
Експерти констатували, що ворогові зараз надзвичайно важко відновлювати свої танкові підрозділи. До того ж останні оцінки розвідки, надані організацією Oryx, підтверджують втрати російських танків у понад 1 000 одиниць. Окрім того, відомо, що ще 500 одиниць техніки захопили ЗСУ.
Це означає, що Росія втратила половину свого довоєнного танкового парку уже в перший рік війни (великої війни – 24 Канал). Для відновлення двох танкових полків з нуля потрібно близько 200 танків, яких Кремль, ймовірно, не має у достатніх запасах та не зможе швидко виготовити,
– написали в ISW.
Зауважимо, що йдеться саме про танки Т-72Б і Т-72Б3М. Для формування одного танкового полку потрібно трохи менш як 100 танків.
Втрати окупантів: актуальне
- Офіційна статистика Генштабу станом на 19 лютого свідчить про те, що ворог втрати танків у 3 рази більшій кількості, аніж зазначають західні аналітики. Власне, йдеться про 3 310 одиниць техніки.
- Окрім того, у мережі активно поширюються кадри роботи 93-ї бригади Збройних Сил Холодний Яр. Після перегляду цього ролику від Міністерства оборони ні в кого не залишиться сумнівів у тому, що невдовзі Росія взагалі не матиме танків.
- Водночас мер Мелітополя у Запорізькій області Іван Федоров розповідав, що ворог відправляє в регіон підрозділи ПВК "Вагнера". Однак, очевидно, за його словами, скоро "еліта" окупантів повертатиметься додому назад. Проте уже в чорних пакетах.