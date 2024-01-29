Об этом 24 Каналу сказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, комментируя материал The Telegraph. В статье говорится, что военно-промышленный комплекс России активно развивается и страна-агрессор планирует вести войну не менее 3-4 лет.

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"Числа, которые нас реально интересуют, – это сколько конкретно машин они делают и сколько их приезжает на фронт. А сравнивать это надо с другим числом – сколько мы за это самое время сжигаем", – отметил Дикий.

Числа не в пользу россиян

Теперь вся переведенная на трехсменную работу российская оборонка выпускает 20 новых танков в месяц. Насколько они новые – это другой вопрос, потому что часть деталей, которые они не получают из-за санкций, приходится "каннибалить" – заменять старыми советскими.

К тому же до 50 машин россияне снимают со складов консервации, приводят в порядок и отправляют на фронт.

То есть всего 70 новых танков доезжает до фронта в течение месяца. Но, по оценкам независимых наблюдателей, украинские военные ежемесячно сжигают 100–150 этих машин.

То, что запас тает, видно невооруженным глазом. Их склады танков под открытым небом под тентами стоят. Просто со спутника можно мониторить, сколько оттуда уже забрали – уже более половины. Это весь стратегический запас, который за десятилетия накопил СССР. Половину его мы сожгли в этой войне,

– констатировал Дикий.

Об истощении танковых запасов также свидетельствует то, какие машины приезжают. Сейчас в бою уже Т-55 и Т-54, то есть 1955-го и 1954-го годов выпуска соответственно.

"Ждем когда появятся легендарные Т-34", – сыронизировал Дикий.

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