Про це 24 Каналу сказав екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий, коментуючи матеріал The Telegraph. У статті йдеться, що оборонно-промисловий комплекс Росії активно розвивається й країна-агресорка планує вести війну щонайменше 3–4 роки.

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"Числа, які нас реально цікавлять, – це скільки конкретно машин вони роблять і скільки їх приїздить на фронт. А порівнювати це треба з іншим числом – скільки ми за цей самий час спалюємо", – зазначив Дикий.

Числа не на користь росіян

Натепер уся переведена на тризмінну роботу російська оборонка випускає 20 нових танків на місяць. Наскільки вони нові – це інше питання, бо частину деталей, які вони не отримують через санкції, доводиться "канібалити" – заміняти старими радянськими.

Крім того, до 50 машин росіяни знімають зі складів консервації, приводять до ладу і відправляють на фронт.

Тобто, усього 70 нових танків доїжджає до фронту впродовж місяця. Але, за оцінками незалежних спостерігачів, українські військові щомісяця спалюють 100–150 цих машин.

Те, що запас тане, видно неозброєним оком. Їхні склади танків просто неба під тентами стоять. Просто із супутника можна моніторити, скільки звідти вже забрали – уже понад половину. Це весь стратегічний запас, які за десятиліття накопичив СРСР. Уже половину його ми спалили в цій війні,

– констатував Дикий.

Про вичерпання танкових запасів також свідчить те, які машини приїздять. Натепер у бою вже Т-55 й Т-54, тобто 1955-го й 1954-го років випуску відповідно.

"Чекаємо, коли з'являться легендарні Т-34", – зіронізував Дикий.

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