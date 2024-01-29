Так, розвідка Великої Британії проаналізувала втрати окупаційних військ у бронетехніці. Окрім того, оцінили здатність країни-агресора виробляти нову.

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У розвідці зазначили, що з 24 лютого 2022-го по 25 січня 2024 року російські сухопутні війська, ймовірно, втратили в Україні приблизно 2600 основних бойових танків і 4900 інших бойових броньованих машин.

Цікаво, що за оцінками відомства, у 2023-му сухопутні війська агресора, ймовірно, втратили приблизно на 40% менше техніки, аніж у перший рік повномасштабної війни.

Втім, зазначили аналітики, цілком ймовірно, що це пов'язано з тим, що війна набула більш позиційного характеру, а російські війська значну частину року провели в обороні.

З жовтня 2023 року, коли російські загарбники активізували наступальні дії на Сході України, їхні втрати у бронетехніці знову почали зростати.

Ймовірно, російські сухопутні війська втратили протягом цього періоду до 365 основних бойових танків і 700 бойових броньованих машин, але досягли лише незначних територіальних здобутків,

– зазначили в розвідці Британії.

Додали, що Росія, ймовірно, може виробляти щонайменше 100 основних бойових танків на місяць. Тож, на думку аналітиків, зберігає здатність компенсувати втрати на полі бою і продовжувати наступальну активність на такому рівні в найближчому майбутньому.

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