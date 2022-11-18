Как 2 Австрии: в Украине до сих пор заминированы примерно 30% территории

В Украине по состоянию на 18 ноября заминировано 30% территории, что по масштабам составляет около 2 Австрий. Сотрудники ГСЧС усиленно работают.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал глава ГСЧС Украины Сергей Крук, сообщает 24 канал. По его словам, площадь и объемы заминирования территории Украины выросли в десять раз по сравнению с довоенным периодом.

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В Украине заминированы 30% территории

Крук отметил, что в Херсонской и Николаевской областях активно идет очистка деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов. Разминированию подлежат более 8 тысяч квадратных километров:

около 7 тысяч квадратных километров – это территория Херсонской области,

до 1,5 тысяч квадратных километров – Николаевской области.

На деоккупированных территориях указанных областей во взаимодействии с военно-гражданскими администрациями работает значительное количество пиротехнических подразделений ГСЧС. Выполняются все поставленные задачи, основные из которых – запуск систем жизнеобеспечения и оказания помощи гражданам,

– рассказал глава ГСЧС.

Он добавил, что также функционируют пожарно-спасательные подразделения, на базе которых создают гуманитарные хабы. Там раздают помощь, которая прибывает в Херсонскую область.

В Херсонскую и Николаевскую область направили значительное количество сотрудников ГСЧС из западных регионов. Там работают инженерные и аварийно-спасательные подразделения, которые:

обследуют дороги,

взаимодействуют с энергетиками,

разбирают и обследуют запускаемые в работу объекты.

"Надеюсь, что в ближайшие дни на деоккупированных территориях будет восстановлена электроэнергия и заработают системы жизнеобеспечения. Несколько месяцев понадобятся структурам, которые там работают, для восстановления полноценной жизни на территории Херсонщины", – отметил Крук.

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