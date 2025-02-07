Сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X.

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Сколько территорий оккупировала Россия за январь

В сводке отметили, что Россия захватила опорный пункт Великая Новоселка, однако продвижение на большинстве участков фронта было незначительным.

По данным британской разведки, в течение 2024 года российское продвижение становилось быстрее, и в ноябре того же года было захвачено более 700 квадратных метров, что является одним из самых быстрых темпов наступления с начала полномасштабного вторжения.

В то же время в Курской области России были зафиксированы незначительные успехи в январе 2025 года. В сообщении отметили, что подразделения Северной Кореи, развернутые для наступательных действий в этом регионе, временно отошли с фронта, вероятно, для отдыха и перевооружения перед повторным развертыванием.

"Это почти наверняка прежде всего связано с большими потерями, понесенными во время атак на удерживаемые Украиной позиции", – отмечают в Минобороны Великобритании.

Напомним, что согласно прогнозам британской разведки, январь 2025 года стал вторым по потерям месяцем войны для россиян. Там отметили, что Россия могла потерять более 50 тысяч человек за прошлый месяц.