Повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в X.

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Скільки територій окупувала Росія за січень

У зведенні зазначили, що Росія захопила опорний пункт Велика Новосілка, однак просування на більшості ділянок фронту було незначним.

За даними британської розвідки, протягом 2024 року російське просування ставало швидшим, і в листопаді того ж року було захоплено понад 700 квадратних метрів, що є одним з найшвидших темпів наступу з початку повномасштабного вторгнення.

Водночас у Курській області Росії були зафіксовані незначні успіхи у січні 2025 року. У повідомленні зауважили, що підрозділи Північної Кореї, розгорнуті для наступальних дій у цьому регіоні, тимчасово відійшли з фронту, ймовірно, для відпочинку та переозброєння перед повторним розгортанням.

"Це майже напевно насамперед пов'язано з великими втратами, понесеними під час атак на утримувані Україною позиції", – наголошують у Міноборони Британії.

Нагадаємо, що згідно з прогнозами британської розвідки, січень 2025 року став другим за втратами місяцем війни для росіян. Там зазначили, що Росія могла втратити понад 50 тисяч осіб за минулий місяць.