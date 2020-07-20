Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, сколько денег тратят на содержание тюрем и СИЗО.

Украине это стоит примерно 7 миллиардов гривен в год. Об этом в интервью программе "БезМаски-шоу" на 24 канале рассказал сам Малюська.

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Однако, по его словам, этих денег сейчас недостаточно. Но резервы огромны.

Вся пенитенциарная система стоит Украине примерно 7 миллиардов гривен в год. Это недостаточная сумма, у нас дефицит овощей. Мы ищем дополнительное финансирование пищи для заключенных и осужденных,

– отметил Малюська.

Он добавил, что есть огромные помещения, земельные участки, которые можно продавать. А предприятия просто разворовывают деньги из доходов, которые они приносят.

Все это может генерировать огромный доход. 7 миллиардов – даже многовато для системы, если мы наладим управление ресурсами, которые уже есть в системе,

– убежден Малюська.

Амнистия заключенных

На вопрос журналистки, планирует ли Украина освобождать заключенных из-за пандемии COVID-19, как это сделали многие страны, Малюська ответил: "Нет. Мы вносили законопроект об амнистии, рассчитанный на возможное потенциальное освобождение примерно 3 тысяч заключенных. Причем, их нужно было бы освобождать независимо от того есть коронавирус или нет".

Он добавил, что объявлять амнистию раз в 5 лет – это традиционная история. Но даже на такой ограниченный шаг депутаты согласия не дали, поэтому все остается, как есть.

"А с эпидемией мы справились хорошо. У нас мизерные цифры заболеваний. У нас 3 человека болели в легкой форме", – подчеркнул Малюська.

Напомним. Министерство юстиции решило закрыть 8 тюрем в разных областях Украины. Их планируют оптимизировать, а персонал – уволить.

Смотрите видео программы "БезМаски-шоу":