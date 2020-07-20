Міністр юстиції України Денис Малюська розповів, скільки грошей витрачають на утримання в'язниць та СІЗО.

Україні це коштує приблизно 7 мільярдів гривень на рік. Про це в інтерв'ю програми "БезМаски-шоу" на 24 каналі розповів сам Малюська.

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Проте, за його словами, цих грошей зараз недостатньо. Але резерви є величезні.

Уся пенітенціарна система коштує Україні приблизно 7 мільярдів гривень на рік. Це недостатня сума, у нас дефіцит овочів. Ми шукаємо додаткове фінансування їжі для ув'язнених і засуджених,

– зазначив Малюська.

Він додав, що є величезні приміщення, земельні ділянки, які можна продавати. Натомість підприємства просто розкрадають гроші із доходів, які вони приносять.

Усе це може генерувати величезний дохід. 7 мільярдів – навіть забагато для системи, якщо ми налагодимо правління ресурсами, які вже є в системі,

– переконаний Малюська.

Амністія в'язнів

На запитання журналістки, чи Україна планує звільняти в'язнів через пандемію COVID-19, як це так зробили чимало країн. Малюська відповів: "Ні. Ми вносили законопроєкт про амністію, розрахований на можливе потенційне звільнення приблизно 3 тисячі в'язнів. Причому, їх потрібно було б звільняти незалежно від того є коронавірус чи ні".

Він додав, що оголошувати амністію раз на 5 років – це традиційна історія. Але навіть на такий обмежений крок депутати згоди не надали, тому все залишається, як є.

"А з епідемією ми впоралися гарно. У нас мізерні цифри захворювань. У нас 3 людей хворіло в легкій формі", – наголосив Малюська.

Нагадаємо. Міністерство юстиції вирішило закрити 8 в'язниць у різних областях України. Їх планують оптимізувати, а персонал – звільнити.

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