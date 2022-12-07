Об этом 24 каналу рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, ведомство обрабатывает информацию СМИ о вывозе украинцев, но согласно соглашению с Международным комитетом Красного Креста и ООН Министерство может подтверждать информацию только после полной фиксации таких случаев согласно своим процедурам.
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Несмотря на отсутствие официальной информации о вывозе украинцев именно в Чечню, Ирина Верещук подтвердила, что насильственный вывоз украинских детей в Россию продолжается.
Сколько украинцев депортировано в Россию
По словам министра, по состоянию на начало декабря 2022 года в Россию вывезено 2156 детей-сирот с временно оккупированных территорий. В общей сложности зафиксировано более 15 тысяч депортированных граждан Украины.
Это то, что мы можем доказать и знаем откуда было депортировано, куда было перемещено и где человек находится,
– отметила Верещук.
Сколько удалось вернуть
Украине удалось вернуть 106 детей , но точного количества взрослых граждан, которых удалось вернуть из России, нет, поскольку государство помогает координацией и восстановлением документов, но дальше люди уже самостоятельно едут, куда есть возможность и не сообщают о своем местонахождении.
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Ирина Верещук также отметила, что Украина апеллирует к международным организациям по влиянию на Россию, чтобы предоставила списки лиц граждан Украины, которые находятся на ее территории.
Депортация украинцев: что известно
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что с февраля 2022 года по меньшей мере 2,8 миллиона украинцев вынужденно уехали или были депортированы в Россию.
- Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины опубликовало алгоритм действий, если произошла беда и окупанты принудительно вывезли ребенка.
- Оккупанты осуществляют углубленные медицинские осмотры украинских детей для прикрытия депортации. Детей обозначают как "нуждающихся в специальной медицинской помощи" и под этим предлогом вывозят в Россию.