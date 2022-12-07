Об этом 24 каналу рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, ведомство обрабатывает информацию СМИ о вывозе украинцев, но согласно соглашению с Международным комитетом Красного Креста и ООН Министерство может подтверждать информацию только после полной фиксации таких случаев согласно своим процедурам.

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Несмотря на отсутствие официальной информации о вывозе украинцев именно в Чечню, Ирина Верещук подтвердила, что насильственный вывоз украинских детей в Россию продолжается.

Сколько украинцев депортировано в Россию

По словам министра, по состоянию на начало декабря 2022 года в Россию вывезено 2156 детей-сирот с временно оккупированных территорий. В общей сложности зафиксировано более 15 тысяч депортированных граждан Украины.

Это то, что мы можем доказать и знаем откуда было депортировано, куда было перемещено и где человек находится,

– отметила Верещук.

Сколько удалось вернуть

Украине удалось вернуть 106 детей , но точного количества взрослых граждан, которых удалось вернуть из России, нет, поскольку государство помогает координацией и восстановлением документов, но дальше люди уже самостоятельно едут, куда есть возможность и не сообщают о своем местонахождении.

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Ирина Верещук также отметила, что Украина апеллирует к международным организациям по влиянию на Россию, чтобы предоставила списки лиц граждан Украины, которые находятся на ее территории.

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