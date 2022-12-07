Про це 24 каналу розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, відомство обробляє інформацію ЗМІ щодо вивезення українців, але згідно з угодою із Міжнародними комітетом Червоного Хреста та ООН, Міністерство може підтверджувати інформацію тільки після повної фіксації таких випадків згідно своїх процедур.

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Попри відсутність офіційної інформації про вивезення українців саме до Чечні, Ірина Верещук підтвердила, що насильницьке вивезення українських дітей до Росії триває.

Скільки українців депортовано до Росії

За словами міністерки, станом на початок грудня 2022 року, до Росії вивезено 2156 дітей-сиріт з тимчасово окупованих територій. Загалом зафіксовано понад 15 тисяч депортованих громадян України.

Це те, що ми можемо довести і знаємо звідки було депортовано, куди було переміщено і де людина перебуває,

– зазначила Верещук.

Скількох вдалось повернути

Україні вдалось повернути 106 дітей, але точної кількості дорослих громадян, яких вдалось повернути з Росії немає, оскільки держава допомагає координацією та відновленням документів, але далі люди вже самотужки їдуть, куди є можливість і не повідомляють про своє місцеперебування.

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Ірина Верещук також зазначила, що Україна апелює до міжнародних організацій щодо впливу на Росію, аби та надала списки осіб громадян України, які перебувають на її території.

Депортація українців: що відомо