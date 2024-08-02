По словам социологов, украинцы также продолжают придерживаться мнения, что выборы нужно проводить после окончания войны. Заметим, что больше всего жители Украины доверяют ВСУ.
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Какая поддержка у Зеленского
Результаты опроса свидетельствуют, что украинцы продолжают поддерживать Зеленского и правительство.
Социологи рассказали, что президенту Украины доверяет почти половина граждан Украины, а именно – 45% опрошенных. Заметим, что это значительно выше показатель чем тот, что был у Зеленского до начала полномасштабного вторжения. Тогда доверие к президенту составляло всего 18%.
По выборам, что сейчас отложены из-за войны, и продолжения военного положения респонденты/ки, похоже, принимают продление полномочий избранных должностных лиц: 72% заявляют, что выборы должны состояться только после окончания войны,
– говорится в сообщении.
В то же время наибольшую поддержку среди граждан Украины продолжают удерживать Вооруженные Силы Украины. Им доверяет 91% украинцев. Социолога отмечают, что ни один из опрашиваемых не заявил о недоверии к военным.