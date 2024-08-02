За словами соціологів, українці також продовжують дотримуватися думки, що вибори потрібно проводити після закінчення війни. Зауважимо, що найбільше жителі України довіряють ЗСУ.

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Яка підтримка у Зеленського

Результати опитування свідчать, що українці продовжують підтримувати Зеленського та уряд.

Соціологи розповіли, що президенту України довіряє майже половина громадян України, а саме – 45% опитаних. Зауважимо, що це значно вищий показник ніж той, що був у Зеленського до початку повномасштабного вторгнення. Тоді довіра до президента становила всього 18%.

Щодо виборів, що зараз відкладені через війну, та продовження воєнного стану респонденти/ки, схоже, приймають продовження повноважень обраних посадовців/иць: 72% заявляють, що вибори повинні відбутися лише після закінчення війни,

– мовиться в повідомленні.

Водночас найбільшу підтримку серед громадян України продовжують утримувати Збройні Сили України. Їм довіряє 91% українців. Соціолога зазначають, що жоден з опитуваних не заявив про недовіру до військових.