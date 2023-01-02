Сколько украинцев готовы пойти на уступки России ради мира: интересные результаты исследования

Ни российские власти, ни уже пропагандисты страны-террористки не скрывают, что постоянные ракетные обстрелы критической инфраструктуры Украины преследуют цель подстрекательства украинского народа. Мол, украинцы посидят без света и тепла и сами захотят сесть за стол переговоров с Россией на ее же условиях.

Однако как бы россияне ни старались, они до сих пор не поняли, против какого народа воюют, ведь эти атаки будоражат не отчаяние, а злость. В частности, об этом свидетельствует недавнее социологическое исследование, проведенное Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 4-27 декабря 2022 года.

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Россия атаками хочет заставить сесть за стол переговоров

Так, поняв, что только военные действия на фронте успеха России не принесут, страна-террористка с октября 2022 года решила атаковать также украинскую энергетическую инфраструктуру, оставляя миллионы украинцев без света, тепла и воды. По ее замыслу этот террор должен был бы создать внутреннее напряжение для давления на военно-политическое руководство страны.

Однако ее попытки были тщетными.

Украинцы после 10 месяцев изнурительной и жестокой войны сохраняют устойчивость и отвергают нарратив "потребности территориальных уступок для умиротворения агрессора",

– подчеркнули в КМИС.

Украинцы не будут идти на уступки

В КМИС по телефону опросили 2005 респондентов со всех уголков Украины, кроме временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года. В частности, удалось опросить и респондентов, которые сейчас проживают в оккупированных населенных пунктах.

Отметим, что опрос о готовности к территориальным уступкам для скорейшего достижения мира – не первый. В общей сложности за 2022 год их провели четыре: в мае, июле, сентябре и декабре. И результаты этого социологического исследования только подтверждают тезис, что Украина для нашего народа – превыше всего.

Так, согласно декабрьскому опросу для 85% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы, и только 8% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

В сентябре 87% считали уступки недопустимыми, но разница с текущим показателем – в пределах статистической погрешности, то есть фактически изменений не произошло,

– отметили в КМИС.



Результаты опроса украинцев / Инфографика КМИС

Такое мнение разделяют большинство жителей абсолютно всех регионов Украины, даже тех, на территории которых сегодня проходят интенсивные бои.



Результаты социологического исследования по регионам / Инфографика КМИС

Также в КМИС предупредили спекулирование и по лингвистическим категориям населения Украины. Так, чтобы не было мнения, что против уступок только украиноязычные украинцы, а русскоговорящих во внимание не принимали, в КМИС показали и следующие результаты.

Как можно видеть, и среди украиноязычных, и двуязычных, и русскоязычных украинцев (респондентов, относящих себя к украинцам по национальности) абсолютное большинство против любых уступок,

– подчеркнули в КМИС.

Готовность к территориальным уступкам среди основных лингвистических категорий населения / Инфографика КМИС

Настроения украинцев во время полномасштабной войны