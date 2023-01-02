Сколько украинцев готовы пойти на уступки России ради мира: интересные результаты исследования
Ни российские власти, ни уже пропагандисты страны-террористки не скрывают, что постоянные ракетные обстрелы критической инфраструктуры Украины преследуют цель подстрекательства украинского народа. Мол, украинцы посидят без света и тепла и сами захотят сесть за стол переговоров с Россией на ее же условиях.
Однако как бы россияне ни старались, они до сих пор не поняли, против какого народа воюют, ведь эти атаки будоражат не отчаяние, а злость. В частности, об этом свидетельствует недавнее социологическое исследование, проведенное Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 4-27 декабря 2022 года.
Интересно Большинство украинцев поддерживают восстановление Украиной статуса ядерного государства, – опрос
Россия атаками хочет заставить сесть за стол переговоров
Так, поняв, что только военные действия на фронте успеха России не принесут, страна-террористка с октября 2022 года решила атаковать также украинскую энергетическую инфраструктуру, оставляя миллионы украинцев без света, тепла и воды. По ее замыслу этот террор должен был бы создать внутреннее напряжение для давления на военно-политическое руководство страны.
Однако ее попытки были тщетными.
Украинцы после 10 месяцев изнурительной и жестокой войны сохраняют устойчивость и отвергают нарратив "потребности территориальных уступок для умиротворения агрессора",
– подчеркнули в КМИС.
Украинцы не будут идти на уступки
В КМИС по телефону опросили 2005 респондентов со всех уголков Украины, кроме временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года. В частности, удалось опросить и респондентов, которые сейчас проживают в оккупированных населенных пунктах.
Отметим, что опрос о готовности к территориальным уступкам для скорейшего достижения мира – не первый. В общей сложности за 2022 год их провели четыре: в мае, июле, сентябре и декабре. И результаты этого социологического исследования только подтверждают тезис, что Украина для нашего народа – превыше всего.
Так, согласно декабрьскому опросу для 85% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы, и только 8% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.
В сентябре 87% считали уступки недопустимыми, но разница с текущим показателем – в пределах статистической погрешности, то есть фактически изменений не произошло,
– отметили в КМИС.
Результаты опроса украинцев / Инфографика КМИС
Такое мнение разделяют большинство жителей абсолютно всех регионов Украины, даже тех, на территории которых сегодня проходят интенсивные бои.
Результаты социологического исследования по регионам / Инфографика КМИС
Также в КМИС предупредили спекулирование и по лингвистическим категориям населения Украины. Так, чтобы не было мнения, что против уступок только украиноязычные украинцы, а русскоговорящих во внимание не принимали, в КМИС показали и следующие результаты.
Как можно видеть, и среди украиноязычных, и двуязычных, и русскоязычных украинцев (респондентов, относящих себя к украинцам по национальности) абсолютное большинство против любых уступок,
– подчеркнули в КМИС.
Настроения украинцев во время полномасштабной войны
- Директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович рассказал, что украинцы стали во время войны более устойчивыми и у них нет психологического истощения. Более того, 86% считают, что дела в Украине двигаются в правильном направлении, а 93% украинцев верят в победу.
- Также около 88% украинцев убеждены, что скоро станут частью большой европейской семьи демократических государств, и только 5% респондентов имеют пессимистические ожидания вступления Украины в Евросоюз.
- Опрашивали украинцев в 2022 году и о прошлом, а именно об отношении к Голодомору. Результаты исследования показали, что позиция украинского народа остается единодушной – 93% респондентов согласны с утверждением, что Голодомор 1932 – 1933 годов был геноцидом.