Украинские бойцы продолжают гибнуть на войне с Россией на оккупированном Донбассе. Даже тогда, когда украинские медики по договоренностям пытаются эвакуировать погибшего воина, террористы продолжают открывать огонь. Понятно, что договариваться не с кем.

Впрочем, украинцы неоднозначные во мнении относительно возможности предоставления автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом говорится в исследовании Центра "Социальный мониторинг".

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Примерно 43% украинцев согласилась бы на автономию Донбасса ради прекращения боевых действий. Против такого шага навстречу – 39% опрошенных.



39% не согласятся отдать Донбасс / Скриншот с видео

В Западной Украине такое решение поддержали бы только 15,7% респондентов. А вот в южных и восточных регионах почти 60% высказались за автономию на Донбассе.



На Западе и Востоке Украины мнения расходятся / Скриншот с видео

На вопрос, стоит ли вести прямые переговоры с агрессором ради достижения мира, ответили:

"Безусловно да" – 38,0%;

"Скорее да" – 31,6%;

"Скорее нет" – 8,7%.



Нужны ли прямые переговоры с Россией / Скриншот с видео

И только 12,1% опрошенных ответили категорически против любых переговоров с Россией.

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