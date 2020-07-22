Скільки українців готові надати автономію Донбасу для припинення війни: цифри
Українські бійці продовжують гинути на війні з Росією на окупованому Донбасі. Навіть тоді, коли українські медики за домовленостями намагаються евакуювати загиблого воїна, терористи продовжують відкривати вогонь. Зрозуміло, що домовлятися немає з ким.
Втім, українці неоднозначні в думці щодо можливості надання автономії в складі України непідконтрольним територіям Донецької та Луганської областей для припинення бойових дій і мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це йдеться у дослідженні Центру "Соціальний моніторинг".
Зверніть увагу Лише 46% українців спілкуються вдома державною мовою: опитування
Приблизно 43% українців погодилася б на автономію Донбасу заради припинення бойових дій. Проти такого кроку назустріч – 39% опитаних.
39% не погодяться віддати Донбас / Скриншот з відео
У Західній Україні таке рішення підтримали б лише 15,7% респондентів. Натомість у південних та східних регіонах майже 60% висловились за автономію на Донбасі.
На Заході та Сході України думки розходяться / Скриншот з відео
На питання, чи варто вести прямі перемовини з агресором заради досягнення миру, відповіли:
- "безумовно так" – 38,0%;
- "скоріше так" – 31,6%;
- "скоріше ні" – 8,7%.
Чи потрібні прямі переговори з Росією / Скриншот з відео
І лише 12,1% опитаних відповіли що категорично проти будь-яких перемовин із Росією.