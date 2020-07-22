Українські бійці продовжують гинути на війні з Росією на окупованому Донбасі. Навіть тоді, коли українські медики за домовленостями намагаються евакуювати загиблого воїна, терористи продовжують відкривати вогонь. Зрозуміло, що домовлятися немає з ким.

Втім, українці неоднозначні в думці щодо можливості надання автономії в складі України непідконтрольним територіям Донецької та Луганської областей для припинення бойових дій і мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це йдеться у дослідженні Центру "Соціальний моніторинг".

Зверніть увагу Лише 46% українців спілкуються вдома державною мовою: опитування

Приблизно 43% українців погодилася б на автономію Донбасу заради припинення бойових дій. Проти такого кроку назустріч – 39% опитаних.



39% не погодяться віддати Донбас / Скриншот з відео

У Західній Україні таке рішення підтримали б лише 15,7% респондентів. Натомість у південних та східних регіонах майже 60% висловились за автономію на Донбасі.



На Заході та Сході України думки розходяться / Скриншот з відео

На питання, чи варто вести прямі перемовини з агресором заради досягнення миру, відповіли:

"безумовно так" – 38,0%;

"скоріше так" – 31,6%;

"скоріше ні" – 8,7%.



Чи потрібні прямі переговори з Росією / Скриншот з відео

І лише 12,1% опитаних відповіли що категорично проти будь-яких перемовин із Росією.